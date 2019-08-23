Український прапор розгорнули на Монблані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні, 23 серпня, у День Державного прапора український прапор розгорнули на найвищій горі Альп - Монблані. Про це повідомляє голова правління ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Український прапор заслуговує бути впізнаваним в усьому світі! Ношу його з собою майже в усі сходження. Сьогодні - на Монблані! Святкуємо і залучаємо іноземців до Дня прапора України!" - написав Кушнір.
Додамо, гора Монблан - найвища гора в Альпах і найвища в Європі на захід від кавказьких вершин Росії і Грузії.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні відзначається День Державного прапора. З 2009 року офіційна церемонія підняття прапора відзначається 23 серпня по всій Україні.