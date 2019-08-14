Украинский порт планирует возобновить паромное сообщение с Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Скадовский морской порт может возобновит работу паромного сообщения с Турцией. Об этом заявил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев во время совещания, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
"Есть два пути возобновления работы (Скадовского морского - ред.) порта: начало работы паромной переправы сообщением Скадовск - Зонгулдак (Турция) или привлечение инвесторов, которые будут вкладывать средства в порт и параллельно осуществлять свою деятельность", - сказал Гусев.
Также юридический консультант компании "Виндкрафт Украина" Юрий Стельмашенко обратил внимание, что предприятие планирует инвестировать в дноуглубление и строительство причала, чтобы впоследствии доставлять более тяжелые элементы ветряков. Кроме того, компания отрабатывает вопрос возможного товаропотока через Скадовский морской порт.
"Вместе с тем, и.о. главы Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс, который находился на телефонной связи во время совещания, обратил внимание, что осуществлять дноуглубление будет уместным только убедившись в том, что суда действительно регулярно будут заходить в порт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основным вопросом к решению является оформление соответствующих документов и получение кадастрового номера на землю под строительство причала на территории порта. Сейчас вопрос изучается с учетом всех особенностей соответствующей законодательной базы.
"Есть несколько вариантов привлечения инвестиций в порт: концессия, государственно-частное партнерство, совместная деятельность или аренда. Только благодаря одному из таких путей сможем запустить процесс возобновления Скадовского морского порта уже через шесть месяцев", - подытожил Гусев.
Напомним, Президент анонсировал на осень принятие закона о концессии.