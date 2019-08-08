Президент анонсував на осінь ухвалення закону про концесії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Восени в Україні буде ухвалено закон про концесії, що дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Стамбулі на українсько-турецькому бізнес-форумі, передає кореспондент УНН.
"Восени ми приймаємо закон про концесії, що дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором. Будемо дуже раді бачити турецькі компанії в якості надійних партнерів у всіх наших проектах. Заходьте своїм капіталом, своїм досвідом, своїми технологіями", - звернувся Президент до турецького бізнесу.
Додамо, ВР у першому читанні підтримала закон "Про концесії" у квітні 2018 року.
Нагадаємо, Зеленський розповів, як зміниться Україна за п'ять років.