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Зеленський розповів, як зміниться Україна за п'ять років

Зеленський розповів, як зміниться Україна за п'ять років

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У майбутні п'ять років Україна кардинально зміниться. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Стамбулі на українсько-турецькому бізнес-форумі, передає кореспондент УНН.

"Останні 28 років були для України не дуже успішними. Український народ дав цьому відповідну оцінку, і зараз у нас, мене і моєї команди, є повний мандат на зміни. Ми вже маємо більшість у парламенті, скоро сформуємо професійний уряд та оберемо порядного Генерального прокурора", - сказав Президент.

Він пообіцяв, що своїм шансом змінити країну він і команда обов’язково скористаються.

"За найближчі 5 років Україна зміниться кардинально. Наша економіка зростатиме по 5-7% на рік, і я запрошую турецький бізнес зростати разом. За цей час ми проінвестуємо у нашу інфраструктуру щонайменше 20 млрд доларів, щоб привести в порядок 24 тис. км наших доріг, збільшити кількість реально працюючих аеропортів до 15, забезпечити розвиток 5 морських портів, щоб істотно збільшити їх потужність, потроїти потужність ВПК", - заявив Глава держави.

Нагадаємо, у Стамбулі стартував бізнес-форум за участю Зеленського.

Українські Національні Новини

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