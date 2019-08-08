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Зеленский рассказал, как изменится Украина за пять лет

Зеленский рассказал, как изменится Украина за пять лет

Киев  •  УНН

 • 19157 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. В предстоящие пять лет Украина кардинально изменится. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Стамбуле на украинско-турецком бизнес-форуме, передает корреспондент УНН.

"Последние 28 лет были для Украины не очень успешными. Украинский народ дал этому соответствующую оценку, и сейчас у нас, меня и моей команды, полный мандат на перемены. Мы уже имеем большинство в парламенте, скоро сформируем профессиональное правительство и выберем порядочного Генерального прокурора", - сказал Президент.

Он пообещал, что своим шансом изменить страну он и команда обязательно воспользуются.

"В ближайшие 5 лет Украина изменится кардинально. Наша экономика будет расти по 5-7% в год, и я приглашаю турецкий бизнес расти вместе. За это время мы проинвестируем в нашу инфраструктуру не менее 20 млрд долларов, чтобы привести в порядок 24 тыс. км наших дорог, увеличить количество реально работающих аэропортов до 15, обеспечить развитие 5 морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность, утроить мощность ВПК", - заявил Глава государства.

Напомним, в Стамбуле стартовал бизнес-форум с участием Зеленского.

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