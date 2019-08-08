Президент анонсировал на осень принятие закона о концессиях

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101715 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 102363 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131222 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 141127 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128369 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129197 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131026 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153232 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151188 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент анонсировал на осень принятие закона о концессиях

Президент анонсировал на осень принятие закона о концессиях

Киев  •  УНН

 • 10425 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Осенью в Украине будет принят закон о концессиях, что позволит государству безопасно работать с частным сектором. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Стамбуле на украинско-турецком бизнес-форуме, передает корреспондент УНН.

"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором. Будем очень рады видеть турецкие компании в качестве надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите своим капиталом, своим опытом, своими технологиями", - обратился Президент к турецкому бизнесу.

Добавим, ВР в первом чтении поддержала закон "О концессии" в апреле 2018 года.

Напомним, Зеленский рассказал, как изменится Украина за пять лет.

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