Президент анонсировал на осень принятие закона о концессиях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Осенью в Украине будет принят закон о концессиях, что позволит государству безопасно работать с частным сектором. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Стамбуле на украинско-турецком бизнес-форуме, передает корреспондент УНН.
"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором. Будем очень рады видеть турецкие компании в качестве надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите своим капиталом, своим опытом, своими технологиями", - обратился Президент к турецкому бизнесу.
Добавим, ВР в первом чтении поддержала закон "О концессии" в апреле 2018 года.
Напомним, Зеленский рассказал, как изменится Украина за пять лет.