Український порт планує відновити поромне сполучення з Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Скадовський морський порт може відновить роботу паромного сполучення з Туреччиною. Про це заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв під час наради, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.
"Є два шляхи відновлення роботи (Скадовського морського –ред.) порту: започаткування роботи паромної переправи сполученням Скадовськ – Зонгулдак (Туреччина) або ж залучення інвесторів, які вкладатимуть кошти у порт і паралельно здійснюватимуть власну діяльність", - сказав Гусєв.
Також юридичний консультант компанії "Віндкрафт Україна" Юрій Стельмашенко звернув увагу, що підприємство планує інвестувати в днопоглиблення та будівництво причалу, щоб згодом доставляти більш важкі елементи вітряків. Крім того, компанія відпрацьовує питання можливого товаропотоку через Скадовський морський порт.
"Разом з тим, в.о. голови Адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс, який перебував на телефонному зв'язку під час наради, звернув увагу, що здійснювати днопоглиблення буде доречним тільки впевнившись у тому, що судна дійсно регулярно заходитимуть у порт", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що основним питанням до вирішення є оформлення відповідних документів й отримання кадастрового номера на землю під будівництво причалу на території порту. Наразі питання вивчається з урахуванням всіх особливостей відповідної законодавчої бази.
"Є декілька варіантів залучення інвестицій у порт: концесія, державно-приватне партнерство, спільна діяльність чи оренда. Тільки завдяки одному з таких шляхів зможемо запустити процес відновлення Скадовського морського порту вже за шість місяців", - підсумував Гусєв.
Нагадаємо, Президент анонсував на осінь ухвалення закону про концесії.