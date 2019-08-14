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Український порт планує відновити поромне сполучення з Туреччиною

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Скадовський морський порт може відновить роботу паромного сполучення з Туреччиною. Про це заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв під час наради, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Херсонської ОДА.

"Є два шляхи відновлення роботи (Скадовського морського –ред.) порту: започаткування роботи паромної переправи сполученням Скадовськ – Зонгулдак (Туреччина) або ж залучення інвесторів, які вкладатимуть кошти у порт і паралельно здійснюватимуть власну діяльність", - сказав Гусєв.

Також юридичний консультант компанії "Віндкрафт Україна" Юрій Стельмашенко звернув увагу, що підприємство планує інвестувати в днопоглиблення та будівництво причалу, щоб згодом доставляти більш важкі елементи вітряків. Крім того, компанія відпрацьовує питання можливого товаропотоку через Скадовський морський порт.

"Разом з тим, в.о. голови Адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс, який перебував на телефонному зв'язку під час наради, звернув увагу, що здійснювати днопоглиблення буде доречним тільки впевнившись у тому, що судна дійсно регулярно заходитимуть у порт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основним питанням до вирішення є оформлення відповідних документів й отримання кадастрового номера на землю під будівництво причалу на території порту. Наразі питання вивчається з урахуванням всіх особливостей відповідної законодавчої бази.

"Є декілька варіантів залучення інвестицій у порт: концесія, державно-приватне партнерство, спільна діяльність чи оренда. Тільки завдяки одному з таких шляхів зможемо запустити процес відновлення Скадовського морського порту вже за шість місяців", - підсумував Гусєв.

Нагадаємо, Президент анонсував на осінь ухвалення закону про концесії.

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