Украинский пловец победил на этапе "ISL" в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Украинский пловец Михаил Романчук одержал победу в третьем туре клубных соревнований "ISL" (International Swimming League) в Будапеште (Венгрия), передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Романчук финишировал первым на дистанции 400 м вольным стилем с результатом 3:40,08 мин.
Наш земляк опередил россиянина Александра Красного на 0,34 с и японца Кацухиро Мацумото +1,87 с.
Примечательно, что Романчук представлял итальянскую команду “Aqua Centurions”.
Напомним, что Романчук становился призером этапа Кубка мира в Катаре.