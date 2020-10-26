Український плавець тріумфував на етапі “ISL” в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Український плавець Михайло Романчук здобув перемогу у третьому турі клубних змагань “ISL” (International Swimming League) у Будапешті (Угорщина), передає УНН з посиланням на НОК України.
Романчук фінішував першим на дистанції 400 м вільним стилем з результатом 3:40,08 хв.
Наш земляк випередив росіянина Олександра Красного на 0,34 с і японця Кацухіро Мацумото +1,87 с.
Примітно, що Романчук представляв італійську команду “Aqua Centurions”.
Нагадаємо, що Романчук ставав призером етапу Кубка світу в Катарі.