Украинский подросток без ног и руки самостоятельно переплыл Днепр и установил рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. 16-летний Николай Нижниковский из Мариуполя, который подорвался на боевом снаряде и остался без ног и руки, сегодня установил рекорд Украины, самостоятельно переплыв Днепр. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.
"Встречайте нового рекордсмена Украины! 16-летний Николай Нижниковський из Мариуполя сегодня установил рекорд Украины, переплыв Днепр без всякой посторонней помощи! Наш рекордсмен знает, что такое война: в 2015 году он подорвался на боевом снаряде и лишился обеих ног и одной руки, с многочисленными осколками на лице", - написала Лана Ветрова.
Она отметила, что уверена, что его нынешняя победа - это больше, чем личное достижение.
"Потому что его рекорд многим людям вернет веру в жизнь", - добавила Лана Ветрова.
Отметим, что мальчика тренирует рекордсмен мира по плаванию Олег Лисогор.
Напомним, в Украине с начала года зарегистрировано почти 400 рекордов.