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Український підліток без ніг та руки самотужки переплив Дніпро і встановив рекорд

Київ • УНН

 • 19958 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. 16-річний Микола Нижниковський з Маріуполя, який підірвався на бойовому снаряді і залишився без ніг та руки, сьогодні встановив рекорд України, самотужки перепливши Дніпро. Про це на своїй сторінці в Facebook написала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.

“Зустрічайте нового рекордсмена України! 16-річний Микола Нижниковський з Маріуполя сьогодні встановив рекорд України, перепливши Дніпро без жодної сторонньої допомоги! Наш рекордсмен знає, що таке війна: у 2015 році він підірвався на бойовому снаряді і залишився без обох ніг і однієї руки, з численними осколками на обличчі”, - написала Лана Вєтрова.

Вона зазначила, що впевнена, що його нинішня перемога - це більше, ніж особисте досягнення.

“Бо його рекорд багатьом людям поверне віру в життя”, - додала Лана Вєтрова.

Відзначимо, що хлопчика тренує рекордсмен світу з плавання Олег Лісогор.

Нагадаємо, в Україні з початку року зареєстровано майже 400 рекордів.

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