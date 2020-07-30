Український підліток без ніг та руки самотужки переплив Дніпро і встановив рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. 16-річний Микола Нижниковський з Маріуполя, який підірвався на бойовому снаряді і залишився без ніг та руки, сьогодні встановив рекорд України, самотужки перепливши Дніпро. Про це на своїй сторінці в Facebook написала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.
“Зустрічайте нового рекордсмена України! 16-річний Микола Нижниковський з Маріуполя сьогодні встановив рекорд України, перепливши Дніпро без жодної сторонньої допомоги! Наш рекордсмен знає, що таке війна: у 2015 році він підірвався на бойовому снаряді і залишився без обох ніг і однієї руки, з численними осколками на обличчі”, - написала Лана Вєтрова.
Вона зазначила, що впевнена, що його нинішня перемога - це більше, ніж особисте досягнення.
“Бо його рекорд багатьом людям поверне віру в життя”, - додала Лана Вєтрова.
Відзначимо, що хлопчика тренує рекордсмен світу з плавання Олег Лісогор.
Нагадаємо, в Україні з початку року зареєстровано майже 400 рекордів.