Украинский павильон в Каннах обойдется государству в 1,4 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. На финансирование украинского павильона на 72-м Каннском международном кинофестивале Государственное агентство Украины по вопросам кино выделило 1400000 гривен. Об этом сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко, передает УНН.
"Финансирование этого года со стороны Госкино украинского павильона в Каннах было существенно увеличено. Оно составляет 1400000 гривен. Для сравнения в прошлом году это было 760 000 гривен, а 2017 - 300000 гривен ", - сообщил он.
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Как сообщал УНН, Украина на 72-м Каннском международном кинофестивале представит два фильма в конкурсных программах фестиваля, также будет национальный павильон на кинорынке Marché du Film.
Напомним, в Каннах объявили основную программу конкурса.