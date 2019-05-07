Украинский павильон в Каннах обойдется государству в 1,4 млн гривен

"Финансирование этого года со стороны Госкино украинского павильона в Каннах было существенно увеличено. Оно составляет 1400000 гривен. Для сравнения в прошлом году это было 760 000 гривен, а 2017 - 300000 гривен ", - сообщил он.



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Как сообщал УНН, Украина на 72-м Каннском международном кинофестивале представит два фильма в конкурсных программах фестиваля, также будет национальный павильон на кинорынке Marché du Film.



Напомним, в Каннах объявили основную программу конкурса.

