У кінопрокат в Україні виходить фільм-призер Канн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У четвер, 16 серпня, в український прокат виходить трагікомедія "Гірська жінка: на війні", що створена спільно Ісландією, Францією та Україною. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держкіно.
Стрічку покажуть в 64-ох кінотеатрах 21-го міста.
"Головна героїня, 50-річна Хатла, живе тихим життям - однак за образом самотньої диригентки хору ховається зухвала екоактивістка. Жінка веде одиночну війну з місцевим алюмінієвим заводом. Вона ризикує всім, щоб захистити природу ісландських передгір'їв – але ситуація змінюється, коли в її житті з'являється дівчинка-сирота з України", - розповіли про сюжет фільму у Держкіно.
Світова прем'єра цієї стрічки Бенедикта Ерлінгссона пройшла в рамках "Тижня критики" Каннського кінофестивалю, де фільм отримав три премії: авторську нагороду Prix SACD за музику, глядацький приз Prix du Public та єдину державну премію фестивалю – Grand Rail d'Or, символічну нагороду від асоціації залізничників-кінематографістів. Також фільм удостоївся призу від асоціації Cinécole – Coup de Coeur, який присуджується викладачами та студентами французьких вишів одному з 11 фільмів програми Каннського кінофестивалю.
"У фільмі звучить українська музика – спеціально для стрічки були адаптовані тексти пісень, які в кадрі виконують учасниці хору Ірина Данилейко, Галина Гончаренко та Сусанна Карпенко", - додали у агентстві.
За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, "цей фільм є для України дуже вдалим прикладом міноритарної копродукції, наш внесок у виробництво стрічки становить 10%".