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В кинопрокат в Украине выходит фильм-призер Канн

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В четверг, 16 августа, в украинский прокат выходит трагикомедия "Горная женщина: на войне", созданная совместно Исландией, Францией и Украиной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино.

В кинопрокат в Украине выходит фильм-призер Канн

Ленту покажут в 64-х кинотеатрах 21-го города.

"Главная героиня, 50-летняя Хатли, живет тихой жизнью - но под образом одинокй диригентки хора скрывается дерзкая экоактивистка. Женщина ведет одиночную войну с местным алюминиевым заводом. Она рискует всем, чтобы защитить природу исландских предгорий - но ситуация меняется, когда в ее жизни появляется девочка-сирота из Украины", - рассказали о сюжете фильма в Госкино.

Мировая премьера этой ленты Бенедикта Эрлингссона прошла в рамках "Недели критики" Каннского кинофестиваля, где фильм получил три премии: авторскую награду Prix SACD за музыку, зрительский приз Prix du Public и единую государственную премию фестиваля - Grand Rail d'Or, символическую награду от ассоциации железнодорожников кинематографистов. Также фильм удостоился приза от ассоциации Cinécole - Coup de Coeur, который присуждается преподавателями и студентами французских вузов одному из 11 фильмов программы Каннского кинофестиваля.

"В фильме звучит украинская музыка - специально для фильма были адаптированные тексты песен, которые в кадре выполняют участницы хора Ирина Данилейко, Галина Гончаренко и Сусанна Карпенко", - добавили в агентстве.

По словам председателя Госкино Филиппа Ильенко, "этот фильм для Украины стал очень удачным примером миноритарной копродукции, наш вклад в производство ленты составляет 10%".

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