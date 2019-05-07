Український павільйон у Каннах обійдеться державі у 1,4 млн гривень

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КИЇВ. 7 травня. УНН. На фінансування українського павільйону на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі Державне агентство України з питань кіно виділило 1 млн 400 тисяч гривень. Про це повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко, передає УНН.

“Фінансування цього року з боку Держкіно українського павільйону в Каннах було суттєво збільшено. Воно складає 1 млн 400 тисяч гривень. Для порівняння минулого року це було 760 тисяч гривень, а 2017 року - 300 тисяч гривень", - повідомив він.

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Як повідомляв УНН, Україну на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі представлять два фільми у конкурсних програмах фестивалю, також буде національний павільйон на кіноринку Marché du Film.

Нагадаємо, у Каннах оголосили основну програму конкурсу.

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