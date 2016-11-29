Украинской науке необходимо финансирование и хороший менеджмент - нардеп

"Что касается науки, то ее сегодня в Украине нужно не поддерживать, а спасать. Она, на сегодняшний день, находится в плачевном состоянии, просто "поставлена ​​на колени". Вопрос стоит сейчас в том, сможем ли мы ее вообще спасти, как фундаментальную науку. Если мы ее не спасем, то мы останемся на задворках мира, который постоянно развивается. Потому что без науки никакие новые достижения невозможны", - сказал А.Ливик.

Кроме того, он отметил, что очень важно делать так, чтобы ученые и ведущие специалисты оставались работать в Украине, а для этого им нужно создать соответствующие условия.

"Это целый комплекс вопросов. Кстати, во всем мире это является приоритетом (развитие науки - ред.), а мы почему-то об этом забыли... Ученых необходимо стимулировать. Бесспорно человек не может прожить на 2-3 тыс грн, имея огромный потенциал. Конечно, он будет искать себе какое-то другое рабочее место в бизнесе или выезжать за границу", - отметил А.Ливик.

По его словам ситуация с развитием науки и финансированием специалистов является критической практически во всех отраслях, так например, Украина может еще больше потерять свои позиции и в уранодобыче и газодобыче, просто в добыче местных полезных ископаемых.

"С таким подходом мы можем потерять вообще, любую геологоразведку, то есть это касается и газа, и нефти, и урана, и местных полезных ископаемых. Поэтому система в целом катастрофическая, и ее необходимо спасать. То есть для того, чтобы спасти науку нужно финансирование, хороший менеджмент и нужно внедрение научных разработок в Украине. А без этого мы науку не поддержим. Такова специфика науки стран Запада - как только появляется что-то новое, то сразу внедряется в экономическую плоскость. То есть наука сама по себе быть не может, необходим прикладной характер", - подчеркнул А.Ливик.

Напомним, как сообщал УНН, недавно КП "Кирогеология" возглавил В.Нельга, который по данным СМИ, не имеет профильного образования и опыта работы в области геология.

С его приходом, по словам главного геолога предприятия, с "Кровгеологии" увольняются 5 самых профессиональных и опытных ученых.

В.Нельга, по словам А.Фальковича, привел с собой на работу "12 советников, которые не имеют никакого отношения к геологии" и считаются вне штата.

Также напомним, по словам ученых, на сегодняшний день вопрос сохранения профессии геолога в Украине стоит крайне остро.

А искусственная специальность "Наука о Земле" стала причиной катастрофического недобора студентов-геологов.