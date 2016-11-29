Украинской науке необходимо финансирование и хороший менеджмент - нардеп

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 19504 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 37182 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 33570 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 41359 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 86502 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 76831 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 202789 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 106959 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 132446 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 160382 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
41%
Популярные новости

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 66076 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 103705 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 85083 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 42184 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 36739 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 37157 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 86502 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 202789 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 384526 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 379763 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 3316 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 4400 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 8416 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 42543 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 66429 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Украинской науке необходимо финансирование и хороший менеджмент - нардеп

Киев • УНН

 • 10040 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Для того, чтобы украинская наука, которая сегодня находится в критическом состоянии, развивалась и ученые не увольнялись с работы, необходимо финансирование, хороший менеджмент и внедрение научных разработок в жизнь. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Ливик, комментируя информацию об увольнении ведущих ученых из КП "Кировгеология".

Украинской науке необходимо финансирование и хороший менеджмент - нардеп

"Что касается науки, то ее сегодня в Украине нужно не поддерживать, а спасать. Она, на сегодняшний день, находится в плачевном состоянии, просто "поставлена ​​на колени". Вопрос стоит сейчас в том, сможем ли мы ее вообще спасти, как фундаментальную науку. Если мы ее не спасем, то мы останемся на задворках мира, который постоянно развивается. Потому что без науки никакие новые достижения невозможны", - сказал А.Ливик.

Кроме того, он отметил, что очень важно делать так, чтобы ученые и ведущие специалисты оставались работать в Украине, а для этого им нужно создать соответствующие условия.

"Это целый комплекс вопросов. Кстати, во всем мире это является приоритетом (развитие науки - ред.), а мы почему-то об этом забыли... Ученых необходимо стимулировать. Бесспорно человек не может прожить на 2-3 тыс грн, имея огромный потенциал. Конечно, он будет искать себе какое-то другое рабочее место в бизнесе или выезжать за границу", - отметил А.Ливик.

По его словам ситуация с развитием науки и финансированием специалистов является критической практически во всех отраслях, так например, Украина может еще больше потерять свои позиции и в уранодобыче и газодобыче, просто в добыче местных полезных ископаемых.

"С таким подходом мы можем потерять вообще, любую геологоразведку, то есть это касается и газа, и нефти, и урана, и местных полезных ископаемых. Поэтому система в целом катастрофическая, и ее необходимо спасать. То есть для того, чтобы спасти науку нужно финансирование, хороший менеджмент и нужно внедрение научных разработок в Украине. А без этого мы науку не поддержим. Такова специфика науки стран Запада - как только появляется что-то новое, то сразу внедряется в экономическую плоскость. То есть наука сама по себе быть не может, необходим прикладной характер", - подчеркнул А.Ливик.

Напомним, как сообщал УНН, недавно КП "Кирогеология" возглавил В.Нельга, который по данным СМИ, не имеет профильного образования и опыта работы в области геология.

С его приходом, по словам главного геолога предприятия, с "Кровгеологии" увольняются 5 самых профессиональных и опытных ученых.

В.Нельга, по словам А.Фальковича, привел с собой на работу "12 советников, которые не имеют никакого отношения к геологии" и считаются вне штата.

Также напомним, по словам ученых, на сегодняшний день вопрос сохранения профессии геолога в Украине стоит крайне остро.

А искусственная специальность "Наука о Земле" стала причиной катастрофического недобора студентов-геологов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$59.33
Bitcoin
$76,876.40
S&P 500
$4,949.68
Tesla
$226.85
Газ TTF
$33.49
Золото
$3,085.56
Ethereum
$1,471.07