Українській науці необхідне фінансування та гарний менеджмент – нардеп

“Що стосується науки, то її сьогодні в Україні потрібно не підтримувати, а рятувати. Вона, на сьогоднішній день, знаходиться у плачевному стані, просто "поставлена на коліна“. Питання стоїть зараз в тому, чи зможемо ми її взагалі врятувати, як фундаментальну науку. Якщо ми її не врятуємо, то ми залишимося на задвірках світу, який постійно розвивається. Тому що без науки ніякі нові досягнення не можливі”, — сказав О.Лівік.

Окрім того, він зауважив, що дуже важливо робити так, щоб науковці та провідні фахівці залишалися працювати в Україні, а для цього їм потрібно створити відповідні умови.

“Це цілий комплекс питань. До речі, у всьому світі це є пріоритетом (розвиток науки — ред.), а ми чомусь про це забули...Науковців потрібно стимулювати. Безперечно людина не може прожити на 2 — 3 тис грн, маючи величезний потенціал. Звісно, він буде шукати собі якесь інше робоче місце у бізнесі або виїздити за кордон”, — зауважив О.Лівік.

За його словами ситуація з розвитком науки та фінансуванням фахівців є критичною практично у всіх галузях, так наприклад, Україна може ще більше втратити свої позиції і в урановидобутку і газовидобутку, просто у видобутку місцевих корисних копалин.

“З таким підходом ми можемо втратити взагалі, будь яку геологорозвідку, тобто це стосується і газу, і нафти, і урану, і місцевих корисних копалин. Тому система в цілому катастрофічна, і її необхідно рятувати. Тобто для того, щоб врятувати науку потрібне фінансування, гарний менеджмент і потрібне впровадження наукових розробок в Україні. А без цього ми науку не підтримаємо. Такою є специфіка науки країн заходу — як тільки з’являється щось нове, то відразу впроваджується у економічну площину. Тобто наука сама по собі бути не може, необхідний прикладний характер”, — наголосив О. Лівік.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, нещодавно КП “Кірогеологія” очолив В.Нельга, який за даними ЗМІ, не має профільної освіти та досвіду роботи у галузі геологія.

З його приходом, за словами головного геолога підприємства, з “Кровгеології” звільняються 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.

В.Нельга, за словами О.Фальковича, також привів із собою на роботу “12 радників, які не мають жодного стосунку до геології” та рахуються поза штатом.

Також нагадаємо, за словами науковців, на сьогодні питання збереження професії геолога в Україні постало вкрай гостро.

А штучна спеціальність “Науки про Землю” стала причиною катастрофічного недобору студентів-геологів.