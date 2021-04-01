Украинский культурный фонд получил временного директора

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“По приказу Министерства культуры и информационной политики Украины выполнения обязанностей исполнительного директора Украинского культурного фонда возложено на Ирину Осадчую, заместитель исполнительного директора по организационному развитию Фонда, с 31 марта до назначения руководителя Фонда”, — говорится в сообщении УКФ.

До назначения постоянного руководителя Фонда Осадчая будет выполнять работу исполнительного директора.

Напомним

Наблюдательный совет Украинского культурного фонда не смогла проголосовать за нового исполнительного директора учреждения. Ни один претендент на должность не набрал большинства голосов. В состав наблюдательного совета входят 9 человек.