Наглядова рада УКФ залишається без виконавчого директора
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Наглядова рада Українського культурного фонду не змогла проголосувати за нового виконавчого директора інституції. Про це пише УНН з посиланням на сайт фонду.
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Жоден претендент на посаду не набрав більшості голосів. До складу наглядової ради входять 9 осіб.
Так, на цю посаду претендували восьмеро осіб, а саме В’ячеслав Жила, Станіслав Которобай, Леся Миськів, Сергій Міранков, Анастасія Рагімова, Жанна Румко, Юлія Савостіна та Олег Соснов. Найбільше голосів набрала Анастасія Рагімова – 4.
Після проведення відкритих співбесід з кандидатами та голосування Наглядовою радою було ухвалено рішення оголосити повторний конкурс з добору на посаду Виконавчого директора УКФ. Коли розпочнеться прийняття документів та відбудуться інші процедурні кроки – оголосять пізніше.
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