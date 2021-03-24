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Наглядова рада УКФ залишається без виконавчого директора

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Наглядова рада Українського культурного фонду не змогла проголосувати за нового виконавчого директора інституції. Про це пише УНН з посиланням на сайт фонду.

Деталі

Жоден претендент на посаду не набрав більшості голосів. До складу наглядової ради входять 9 осіб.

Так, на цю посаду претендували восьмеро осіб, а саме В’ячеслав Жила, Станіслав Которобай, Леся Миськів, Сергій Міранков, Анастасія Рагімова, Жанна Румко, Юлія Савостіна та Олег Соснов. Найбільше голосів набрала Анастасія Рагімова – 4.

Після проведення відкритих співбесід з кандидатами та голосування Наглядовою радою було ухвалено рішення оголосити повторний конкурс з добору на посаду Виконавчого директора УКФ. Коли розпочнеться прийняття документів та відбудуться інші процедурні кроки – оголосять пізніше.

Нагадаємо

Міністерство культури та інформаційної політики та Український культурний фонд спростили умови участі в програмі “Культура в часи кризи: інституційна підтримка”, розширивши коло учасників, які можуть отримати гранти.

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Культура

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