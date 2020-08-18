Мінкульт розширив коло осіб, які можуть отримати гранти на розвиток культури
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики та Український культурний фонд спростили умови участі в програмі “Культура в часи кризи: інституційна підтримка”, розширивши коло учасників, які можуть отримати гранти. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінкульту.
"Міністерство культури та інформаційної політики та Український культурний фонд спростили умови участі в програмі “Культура в часи кризи: інституційна підтримка”. Відтепер заявку можуть подавати також грантоотримувачі 2020 року, які отримали від УКФ тільки один грант. Загальний бюджет програми складає 580,9 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в рамках програми можливість отримати гранти на:
• покриття витрат на операційну та основну діяльність організацій до кінця 2020 року;
• покриття кредиторської заборгованості, що виникла з 12 березня 2020 року, відповідно до визначених Фондом статей кошторису.
Нагадаємо, бюджет Міністерства культури та інформаційної політики на цей рік складав 7,8 млрд грн, проте відомство заявляє про необхідність виділення додаткових коштів цього року та збільшення бюджету принаймні вдвічі - у 2021 році.