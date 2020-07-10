Ткаченко хоче "креативно" подвоїти фінансування Мінкульту у 2021 році до понад 15 млрд гривень

"Цього року після секвестру фінансування було 7,8 млрд грн – кажу про Міністерство культури та інформаційної політики. Минулого року – 7 млрд, попереднього року – десь близько 6 з чимось млрд і раніше, ще менше. Тобто це після секвестру. Після того, як було прийнято рішення про додаткове виділення у зв’язку з кризою 1 млрд, наш бюджет буде складати 8 млрд", - повідомив Ткаченко.

Він зазначив, що переважна кількість грошей піде через Український культурний фонд на підтримку культури та креативних індустрій через програму нецільових грантів.

"Якщо говорити про цей рік, то нам потрібне додаткове фінансування. Втрати музеїв, заповідників, театрів - значні і обчислюються 10 млн грн. Це втрати недоотриманих доходів, що у них були у бюджеті через невідвідування глядачів. І ми будемо звертатись за додатковим фінансуванням до Кабміну", - повідомив міністр.

Стосовно наступного року, він додав, що потрібно суттєво переглянути підходи фінансування культурної сфери креативної індустрії і поставитись до цього "креативно".

"Для того, щоб цей механізм запрацював, потрібно більше грошей, щонайменше - на 50% більше, ніж зараз. Це окрім програм, що будуть належати до "Великого будівництва", - резюмував Ткаченко.

Раніше в УНН повідомлялося, що Мінфін відновив фінансування "Довженко-Центру".