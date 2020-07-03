Ткаченко повідомив, що Мінфін відновив фінансування Довженко-Центру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Міністерство фінансів підписало паспорт бюджетної програми на відновлення фінансування Довженко-Центру. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.
“Бюджет на фінансування Центру Довженка є. Лише сьогодні (3 липня — ред.) Мінфін підписав паспорт бюджетної програми на відновлення фінансування Довженко-центру. Сума, яку отримає центр — 7.6 млн грн. Тобто ми повністю виділяємо фінансування за всі 10 місяців вимушеного „простою“, як наслідок карантину”, — написав Ткаченко.
Він повідомив, що відповідно до плану, гроші почнуть заходити протягом одного-двох днів. “Одразу ж підписав відповідні накази від нашого міністерства щодо розподілення коштів на Мінфін, Держкіно та Держказначейство”, — пояснив міністр.
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“Це відновить діяльність центру в нормальному режимі, а співробітники нарешті зможуть повернутися до роботи. Далі розпочинаємо переходити до визначення поетапної стратегії виходу центру з фінансової кризи”, — резюмував очільник Мінкульту.
Нагадаємо, раніше УНН повідомили у Держкіно, що Україна працює над створенням 14 кінофільмів спільно з країнами ЄС.