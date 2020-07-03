Ткаченко сообщил, что Минфин возобновил финансирование Довженко-Центра
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Министерство финансов подписало паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Довженко-Центра. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.
“Бюджет на финансирование Центра Довженко есть. Только сегодня (3 июля — ред.) Минфин подписал паспорт бюджетной программы на восстановление финансирования Довженко-центра. Сумма, которую получит центр — 7.6 млн грн. То есть мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного „простоя“, как следствие карантина”, — написал Ткаченко.
Он сообщил, что в соответствии с планом, деньги начнут заходить в течение одного-двух дней. “Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство”, — пояснил министр.
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“Это восстановит деятельность центра в нормальном режиме, а сотрудники наконец смогут вернуться к работе. Далее начинаем переходить к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса”, — резюмировал глава Минкульта.
Напомним, ранее УНН сообщили в Госкино, что Украина работает над созданием 14 кинофильмов совместно со странами ЕС.