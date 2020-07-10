Ткаченко хочет "креативно" удвоить финансирование Минкульта в 2021 году до более 15 млрд гривен

"В этом году после секвестра финансирование было 7,8 млрд грн - говорю о Министерстве культуры и информационной политики. В прошлом году - 7 млрд, годом ранее - где-то около 6 с чем-то млрд и раньше, еще меньше. То есть это после секвестра. После того, как было принято решение о дополнительном выделении в связи с кризисом 1 млрд, наш бюджет будет составлять 8 млрд", - сообщил Ткаченко.

Он отметил, что подавляющее количество денег пойдет через Украинский культурный фонд в поддержку культуры и креативных индустрий через программу нецелевых грантов.

"Если говорить об этом году, то нам нужно дополнительное финансирование. Потери музеев, заповедников, театров - значительные и исчисляются 10 млн грн. Это потери недополученных доходов, что были у них в бюджете за непосещение зрителей. И мы будем обращаться за дополнительным финансированием Кабмина", - сообщил министр.

Относительно следующего года, он добавил, что нужно существенно пересмотреть подходы финансирования культурной сферы креативной индустрии и отнестись к этому "креативно".

"Для того, чтобы этот механизм заработал, нужно больше денег, по меньшей мере - на 50% больше, чем сейчас. Это кроме программ, которые будут принадлежать к "Большому строительству", - резюмировал Ткаченко.

Ранее в УНН сообщалось, что Минфин возобновил финансирование "Довженко-Центра".