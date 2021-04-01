Український культурний фонд отримав тимчасового директора

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністерство культури призначило Ірину Осадчу в.о. виконавчого директора Українського культурного фонду. Про це пише УНН з посиланням на УКФ.

Цитата

“За наказом Міністерства культури та інформаційної політики України виконання обов’язків виконавчого директора Українського культурного фонду покладено на Ірину Осадчу, заступницю виконавчого директора з питань організаційного розвитку Фонду, з 31 березня до призначення керівника Фонду”, — йдеться у повідомленні УКФ.

До призначення постійного керівника Фонду Осадча буде виконувати роботу виконавчого директора.

Нагадаємо

Наглядова рада Українського культурного фонду не змогла проголосувати за нового виконавчого директора інституції. Жоден претендент на посаду не набрав більшості голосів. До складу наглядової ради входять 9 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура

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