Украинский коридор: четыре судна движутся в направлении Босфора, 11 судов - зашли под загрузку в порты Одессы

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 48116 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 29460 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 53414 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 166429 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 62382 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 114445 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 165116 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 154180 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155002 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160122 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
5.9м/с
39%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 72799 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 76184 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 71186 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 98242 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 35330 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 48125 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 99193 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 166451 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 253383 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 305491 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 4130 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 35959 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 50646 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 49428 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 62272 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Украинский коридор: четыре судна движутся в направлении Босфора, 11 судов - зашли под загрузку в порты Одессы

Киев • УНН

 • 133492 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Четыре судна движутся в направлении Босфора, 11 судов - зашли под загрузку в порты Большой Одессы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство восстановления Украины.

Украинский коридор: четыре судна движутся в направлении Босфора, 11 судов - зашли под загрузку в порты Одессы

Цитата

«27 октября 4 балкера экспортировали почти 130 тыс. тонн зерна и 10 тыс. тонн металла для стран Африки, Азии и Европы. Суда вышли из портов Большой Одессы и движутся временным украинским коридором», - говорится в сообщении.

Сообщается, что одновременно в порты Одесса, Черноморск и Южный зашло 11 гражданских судов под загрузку почти 225 тыс тонн агро- и металлопродукции.

«Всего коридором на вход воспользовалось 62 судна, 37 – уже экспортировали более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов», - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В октябре ожидается прирост экспорта продукции АПК по суше на уровне 5-10% - УКАБ

Дополнение

26 октября киевская консалтинговая компания "Барва Инвест" заявляла, что Украина приостановила работу нового зернового коридора из-за увеличения активности российской авиации.

Однако Министерство восстановления Украины заявило, что информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.68
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,034.21
Ethereum
$1,587.23