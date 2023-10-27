Украинский коридор: четыре судна движутся в направлении Босфора, 11 судов - зашли под загрузку в порты Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Четыре судна движутся в направлении Босфора, 11 судов - зашли под загрузку в порты Большой Одессы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство восстановления Украины.
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«27 октября 4 балкера экспортировали почти 130 тыс. тонн зерна и 10 тыс. тонн металла для стран Африки, Азии и Европы. Суда вышли из портов Большой Одессы и движутся временным украинским коридором», - говорится в сообщении.
Сообщается, что одновременно в порты Одесса, Черноморск и Южный зашло 11 гражданских судов под загрузку почти 225 тыс тонн агро- и металлопродукции.
«Всего коридором на вход воспользовалось 62 судна, 37 – уже экспортировали более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов», - отмечается в сообщении.
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Дополнение
26 октября киевская консалтинговая компания "Барва Инвест" заявляла, что Украина приостановила работу нового зернового коридора из-за увеличения активности российской авиации.
Однако Министерство восстановления Украины заявило, что информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности.