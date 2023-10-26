У жовтні очікується приріст експорту продукції АПК суходолом на рівні 5-10% - УКАБ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. З початку жовтня Україна змогла експортувати суходолом 1,1-1,2 млн т агропродукції. Експорт продукції агропромислового комплексу (АПК) суходолом протягом останніх трьох місяців залишається на відносно сталому рівні. У жовтні очікується незначний приріст - на рівні 5-10%. Про це журналісту УНН повідомила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.
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«За попередньою оцінкою, за 24 дня жовтня Україна змогла експортувати суходолом 1,1-1,2 млн т агропродукції», - сказала Литвин.
Литвин повідомила, що експорт продукції агропромислового комплексу (АПК) суходолом протягом останніх трьох місяців залишається на відносно сталому рівні: залізниця – 0,9 млн т, автотранспорт – 0,3 млн т.
«У жовтні очікуємо незначний приріст - на рівні 5-10%. Однак, наразі найбільшим каналом для експорту агропродукції залишаються річкові порти Дунаю», - сказала Литвин.
На запитання, як наразі працюють шляхи солідарності через 5 країн ЄС, які раніше обмежували український агроекспорт, Литвин відповіла: «Погодження процедури експорту в сусідні країни ЄС трішки зняло напругу, і зараз вже можна спостерігати зменшення черг авто та залізничного транспорту на пунктах пропуску. Проте, поки що вся продукція йде далі транзитом, і значні черги все ще спостерігаються».
Окрім того, Литвин зазначила, що поки що всі дуже обережно роблять прогнози щодо спроможності нового коридору в Чорному морі.
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«Багато буде залежати від безпекової ситуації, від готовності морських суден заходити в морські порти Одеської області. Безумовно, наявність ще одного каналу допоможе збільшити обсяги експорту та отримати кошти за вирощену продукцію українським аграріям, які дуже їх потребують для продовження своєї діяльності. У найближчі місяці лідером по обсягах експорту швидше за все залишаться річкові порти Дунаю», - розповіла Литвин.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що близько сотні суден планують скористатися новим коридором у Чорному морі для експорту українського продовольства.