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В октябре ожидается прирост экспорта продукции АПК по суше на уровне 5-10% - УКАБ

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. С начала октября Украина смогла экспортировать по суше 1,1-1,2 млн т агропродукции. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) по суше в течение последних трех месяцев остается на относительно устойчивом уровне. В октябре ожидается незначительный прирост – на уровне 5-10%. Об этом журналисту УНН сообщила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

В октябре ожидается прирост экспорта продукции АПК по суше на уровне 5-10% - УКАБ

Цитата

«По предварительной оценке, за 24 дня октября Украина смогла экспортировать по суше 1,1-1,2 млн т агропродукции», - сказала Литвин.

Литвин сообщила, что экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) по суше в течение последних трех месяцев остается на относительно устойчивом уровне: железная дорога – 0,9 млн т, автотранспорт – 0,3 млн т.

«В октябре ожидаем незначительный прирост – на уровне 5-10%. Однако сейчас самым большим каналом для экспорта агропродукции остаются речные порты Дуная», - сказала Литвин.

На вопрос, как сейчас работают пути солидарности через 5 стран ЕС, что ранее ограничивали украинский агроэкспорт, Литвин ответила: «Согласование процедуры экспорта в соседние страны ЕС немного сняло напряжение, и сейчас уже можно наблюдать уменьшение очередей автомобилей и железнодорожного транспорта на пунктах пропуска. Однако пока вся продукция идет дальше транзитом, и значительные очереди все еще наблюдаются».

Кроме того, Литвин отметила, что пока все очень осторожно делают прогнозы о способности нового коридора в Черном море.

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«Многое будет зависеть от ситуации с безопасностью, от готовности морских судов заходить в морские порты Одесской области. Безусловно, наличие еще одного канала поможет увеличить объемы экспорта и получить средства за выращенную продукцию украинским аграриям, которые в них очень нуждаются для продолжения своей деятельности. В ближайшие месяцы лидером по объемам экспорта, скорее всего, останутся речные порты Дуная», - рассказала Литвин.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что около ста судов планируют воспользоваться новым коридором в Черном море для экспорта украинского продовольствия.

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