Порти Великої Одеси працюють, та приймають судна, що пройшли тимчасовим коридором — Мінінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Повідомлення про начебто скасування і непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності. Про це інформує пресслужба Міністерства відновлення, передає УНН.
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“Інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності. Всі встановлені ВМС ЗСУ наявні маршрути є дійсними та використовуються цивільними суднами”, — розвінчали фейки у Міністерстві інфраструктури.
Деталі
У Міністерстві також зазначили, що Україна впровадила коридор в надскладних умовах військової агресії росії, тому варто враховувати, що його функціонування відбувається з урахуванням поточної військової обстановки та погодних умов.
Наразі, в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 23 судна, — зазначили у міністерстві інфраструктури. Згідно з їхніми останніми даними, всього коридором на вхід скористалося 51 судно. Зокрема, 33 судна експортувало понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів.
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Нагадаємо
На початку тижня, 23 жовтня, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський прозвітував перед європейцями про роботу тимчасового морського коридору. Зокрема, під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства. Він зазначив, що для експорту Україна розробила новий механізм. Йдеться про ліцензування окремих видів агропродукції. Передбачається видача ліцензії від уряду протягом 30-ти днів з дня отримання заявки на експорт. У цей час Україна інформує Єврокомісію та відповідну країну про отримання заявки. Без погодження цієї країни ліцензія на експорт з України не видається. Сольський запросив країни, які ще не визначились, долучатись до впровадження такого формату співпраці.