Український коридор: чотири судна рухаються в напрямку Босфору, 11 суден - зайшли під завантаження в порти Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Чотири судна рухаються в напрямку Босфору, 11 суден - зайшли під завантаження в порти Великої Одеси. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство відновлення України.
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«27 жовтня 4 балкера експортували майже 130 тис тонн зерна та 10 тис тонн металу для країн Африки, Азії та Європи. Судна вийшли з портів Великої Одеси та рухаються тимчасовим українським коридором», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що водночас до портів Одеса, Чорноморськ та Південний зайшло 11 цивільних суден під завантаження майже 225 тис тонн агро- та металопродукції.
«Всього коридором на вхід скористалося 62 судна, 37 – вже експортували понад 1,3 млн тонн української агропродукції та інших вантажів», - зазначається в повідомленні.
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Доповнення
26 жовтня київська консалтингову компанію "Барва Інвест" заявляла, що Україна призупинила роботу нового зернового коридору через збільшення активності російської авіації.
Проте Міністерство відновлення України заявило, що інформація щодо скасування або непрогнозовану зупинку тимчасового коридору для руху цивільних суден з та до портів Великої Одеси не відповідає дійсності.