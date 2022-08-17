Украинское контрнаступление другое: мы создаем хаос внутри армии рф – Подоляк

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"Наша стратегия состоит в том, чтобы уничтожить материально-техническое обеспечение, линии поставок, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры (россии – ред.). Это создает хаос в их собственных силах", – сказал Подоляк.

Детали

По словам советника руководителя ОПУ, подход Украины не такой, как у россии, которая уничтожает артиллерией целые города – например, Мариуполь и Северодонецк.

"Таким образом россия научила всех, что для контрнаступления нужно огромное количество живой силы, как гигантский кулак, и нужно идти лишь в одном направлении, но украинское контрнаступление выглядит совсем иначе. Мы не используем тактику 60-70-х годов прошлого века", - отметил Подоляк.

Дополнение

Украинские защитники за неделю уничтожили более 10 складов и скоплений техники россиян на юге.

15 августа авиация ВСУ совершила примерно 30 вылетов и нанесли более 10 авиационных ударов по российским войскам на разных стратегических направлениях.