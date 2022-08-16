По російських військах за добу завдали понад 10 авіаційних ударів - ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Учора, 15 серпня, було здійснено близько 30 літаковильотів української авіації, понад 10 авіаційних ударів було завдано по російських військах на різних стратегічних напрямках. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Наша авіація продовжує патрулювати повітряний простір в середині країни, це винищувачі Повітряних сил, також здійснюють повітряне прикриття дій штурмової та бомбардувальної авіації, також дій ударної авіації Сухопутних військ. За вчорашню добу близько 30 літаковильотів, понад 10 авіаційних ударів було завдано по окупаційних військах на різних стратегічних напрямках, це й схід, південь нашої країни на окупованій території», - розповів Ігнат.
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За його словами, уражено реактивні системи залпового вогню, танкові колони, живу силу, броньовану техніку противника та польові склади з паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами.
Доповнення
Протягом 13 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація ЗСУ завдала до десяти групових авіаударів по позиціях росіян. Знищено близько п'ятнадцяти бойових броньованих машин та десятки рашистів.