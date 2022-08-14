Авіація ЗСУ завдала до 10 ударів по позиціях росіян, знищила близько 15 бронемашин
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Протягом 13 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація ЗСУ завдала до десяти групових авіаударів по позиціях росіян. Знищено близько п'ятнадцяти бойових броньованих машин та десятки рашистів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН.
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«Протягом доби, 13 серпня, на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника.
«Знищено близько п'ятнадцяти бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів!», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
11 серпня повідомлялося, що Повітряні сили Збройних сил України завдали ще більше ніж 10-ти групових авіаударів по армії рф.