Авиация ВСУ нанесла до 10 ударов по позициям россиян, уничтожила около 15 бронемашин

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«В течение суток, 13 августа, на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы.

«Уничтожены около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки рашистов!» – отмечается в сообщении.

Дополнение

11 августа сообщалось, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли еще более 10-ти групповых авиаударов по армии рф.