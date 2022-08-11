Авіація ЗСУ завдала ще десяток ударів по російських окупантах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Повітряні сили Збройних сил України завдали ще більше ніж 10-ти групових авіаударів по армії рф. Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ у зведенні за добу, інформує УНН.
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«На кількох напрямках ударна авіація Повітряних Сил, під прикриттям винищувачів, завдала більше 10-ти групових авіаударів по скупченню живої сили, озброєння та військової техніки російських окупаційних військ», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Також, за інформацією відомства, у четвер, 10 серпня, на Луганському та Харківському напрямках підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито два російські безпілотні апарати оперативно-тактичного рівня.
Доповнення
Повітряні сили Збройних сил України підтвердили знищення дев’яти літаків загарбників у тимчасово окупованому Криму.
8 серпня високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя.