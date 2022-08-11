Авиация ВСУ нанесла еще десяток ударов по российским оккупантам

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«По нескольким направлениям ударная авиация Воздушных Сил, под прикрытием истребителей, нанесла более 10-ти групповых авиаударов по скоплению живой силы, вооружения и военной техники российских оккупационных войск», - говорится в сообщении.

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Также, по информации ведомства, в четверг, 10 августа, на Луганском и Харьковском направлениях подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты два российских беспилотных аппарата оперативно-тактического уровня.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму.

8 августа высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках в разных районах города Мелитополя.