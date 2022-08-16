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По российским войскам за сутки нанесли более 10 авиационных ударов - ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 152439 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Вчера, 15 августа, было совершено около 30 самолетовылетов украинской авиации, более 10 авиационных ударов были нанесены по российским войскам на разных стратегических направлениях. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга, передает корреспондент УНН.

По российским войскам за сутки нанесли более 10 авиационных ударов - ВС ВСУ

Цитата

"Наша авиация продолжает патрулировать воздушное пространство внутри страны, это истребители Воздушных сил, также осуществляют воздушное прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации, а также действий ударной авиации Сухопутных войск. За вчерашние сутки около 30 самолетовылетов, более 10 авиационных ударов было нанесено по оккупационным войскам на разных стратегических направлениях, это и восток, юг нашей страны на оккупированной территории", - рассказал Игнат.

Детали

По его словам, поражены реактивные системы залпового огня, танковые колонны, живая сила, бронированная техника противника и полевые склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.

Дополнение

В течение 13 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация ВСУ нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям россиян. Уничтожено около пятнадцати боевых бронированных машин и десятки рашистов.

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