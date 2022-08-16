По российским войскам за сутки нанесли более 10 авиационных ударов - ВС ВСУ

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"Наша авиация продолжает патрулировать воздушное пространство внутри страны, это истребители Воздушных сил, также осуществляют воздушное прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации, а также действий ударной авиации Сухопутных войск. За вчерашние сутки около 30 самолетовылетов, более 10 авиационных ударов было нанесено по оккупационным войскам на разных стратегических направлениях, это и восток, юг нашей страны на оккупированной территории", - рассказал Игнат.

Детали

По его словам, поражены реактивные системы залпового огня, танковые колонны, живая сила, бронированная техника противника и полевые склады с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.

Дополнение

В течение 13 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация ВСУ нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям россиян. Уничтожено около пятнадцати боевых бронированных машин и десятки рашистов.