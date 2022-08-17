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Український контрнаступ інакший: ми створюємо хаос всередині армії рф – Подоляк

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. ЗСУ ведуть контрнаступ за допомогою створення хаосу всередині російських військ: завдають удари по їхніх лініях постачання та складах. Про це в інтерв'ю The Guardian розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє УНН.

Український контрнаступ інакший: ми створюємо хаос всередині армії рф – Подоляк

Цитата

"Наша стратегія полягає у тому, щоб знищити матеріально-технічне забезпечення, лінії постачання, склади боєприпасів та інші об'єкти військової інфраструктури (росії – ред.). Це створює хаос у їхніх власних силах", – сказав Подоляк.

Деталі

За словами радника керівника ОПУ, підхід України не такий, як в росії, яка знищує артилерією цілі міста – наприклад, Маріуполь і Сєвєродонецьк.

"Таким чином росія навчила всіх, що для контрнаступу потрібна величезна кількість живої сили, як гігантський кулак, і потрібно йти лише в одному напрямку, але український контрнаступ виглядає зовсім інакше. Ми не використовуємо тактику 60-70-х років минулого століття", - зазначив Подоляк.

Доповнення

Українські захисники за тиждень знищили понад 10 складів та скупчень техніки росіян на півдні.

15 серпня авіація ЗСУ здійснила приблизно 30 вильотів та завдали понад 10 авіаційних ударів по російських військах на різних стратегічних напрямках.

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