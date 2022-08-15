Українські захисники за тиждень знищили понад 10 складів та скупчень техніки росіян на півдні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Протягом минулого тижня Сили оборони України знищили більше ніж 10 складів з боєприпасами та скупчень техніки росіян на півдні країни. Про це під час брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
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“За минулий тиждень нами було знищено більше ніж 10 складів з боєприпасами і осередків із скупченням військової техніки... Завдані удари наразі не дають змоги використовувати ці мости для переміщення важкої техніки”, – повідомила Гуменюк.
Деталі
Вона зазначила, що українські Збройні сили продовжують вогневий контроль над усіма транспортними та логістичними артеріями на окупованих територіях, оскільки усвідомлюють так само, як і окупаційні війська, що залежність від цих артерій дуже висока, оскільки їм необхідно підтягувати резерви, озброєння, техніку і боєприпаси.
Доповнення
14 серпня Збройні сили України вчергове вдарили по Антонівському мосту. За ним закріплено статус – непроїзний після останнього удару українських військових по ньому.