Украинские защитники за неделю уничтожили более 10 складов и скоплений техники россиян на юге

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“За прошедшую неделю нами было уничтожено более 10 складов с боеприпасами и ячеек со скоплением военной техники... Нанесенные удары на данный момент не позволяют использовать эти мосты для перемещения тяжелой техники”, – сообщила Гуменюк.

Детали

Она отметила, что украинские Вооруженные силы продолжают огневой контроль над всеми транспортными и логистическими артериями на оккупированных территориях, поскольку осознают так же, как и оккупационные войска, что зависимость от этих артерий очень высока, поскольку им необходимо подтягивать резервы и боеприпасы.

Дополнение

14 августа Вооруженные силы Украины в очередной раз ударили по Антоновскому мосту. За ним закреплен статус – непроездной после последнего удара украинских военных по нему.