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Украинские защитники за неделю уничтожили более 10 складов и скоплений техники россиян на юге

Киев • УНН

 • 1865991 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В течение прошлой недели Силы обороны Украины уничтожили более 10 складов с боеприпасами и скоплений техники россиян на юге страны. Об этом во время брифинга сообщила начальник объединого координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Украинские защитники за неделю уничтожили более 10 складов и скоплений техники россиян на юге

Цитата

“За прошедшую неделю нами было уничтожено более 10 складов с боеприпасами и ячеек со скоплением военной техники... Нанесенные удары на данный момент не позволяют использовать эти мосты для перемещения тяжелой техники”, – сообщила Гуменюк.

Детали

Она отметила, что украинские Вооруженные силы продолжают огневой контроль над всеми транспортными и логистическими артериями на оккупированных территориях, поскольку осознают так же, как и оккупационные войска, что зависимость от этих артерий очень высока, поскольку им необходимо подтягивать резервы и боеприпасы.

Дополнение

14 августа Вооруженные силы Украины в очередной раз ударили по Антоновскому мосту. За ним закреплен статус – непроездной после последнего удара украинских военных по нему.

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