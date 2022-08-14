Антонівський міст непроїзний – ОК "Південь" підтвердило черговий удар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За Антонівським мостом на Херсонщині закріплено статус – непроїзний після останнього удару українських військових по ньому. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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«Продовжуючи вогневий контроль над транспортно-логістичними артеріями окупованих територій, за Антонівським автомобільним мостом закріплено статус – непроїзний», - йдеться в повідомленні.
Речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону підтвердила нічний удар українських захисників по Антонівському мосту на Херсонщині.
«Знову нанесено удар по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний», - сказала Гуменюк.
Доповнення
Журналіст Андрій Цаплієнко виклав у Telegram відео на якому видно удари по Антонівському мосту на Херсонщині.
Як повідомляли місцеві Telegram-канали у ніч на неділю, 14 серпня в Херсоні було чути вибухи в районі зосередження ворожих сил біля Антонівського мосту.
27 липня повідомлялося, що Збройні сили України завдали кілька влучних ударів по Антонівському мосту, який був важливою частиною транспортного сполучення для окупантів.