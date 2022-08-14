Ще одне влучання по Антонівському мосту: журналіст показав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Журналіст Андрій Цаплієнко виклав у Telegram відео на якому видно удари по Антонівському мосту на Херсонщині, передає УНН.
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«На цих кадрах дуже добре видно влучання по Антонівському мосту», - підписав відео Цаплієнко.
Деталі
Перед тим він публікував відео де видно спалахи біля стратегічного Антонівського мосту, ймовірно від роботи ворожих систем ППО.
Додамо
Як повідомляли місцеві Telegram-канали у ніч на неділю, 14 серпня в Херсоні було чути вибухи в районі зосередження ворожих сил біля Антонівського мосту.
Доповнення
10 серпня повідомлялося, що ЗСУ завдали "акуратного" та "дієвого" удару по мосту біля Каховської ГЕС на Херсонщині. Тепер він непридатний для використання.
Після ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах російські військові в паніці почали вивозити свої сім'ї із Херсона.