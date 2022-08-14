Еще одно попадание по Антоновскому мосту: журналист показал видео

Цитата

«На этих кадрах очень хорошо видно попадание по Антоновскому мосту», – подписал видео Цаплиенко.

Детали

Перед тем он публиковал видео где видны вспышки у стратегического Антоновского моста, вероятно от работы вражеских систем ПВО.

Добавим

Как сообщали местные Telegram-каналы в ночь на воскресенье, 14 августа в Херсоне были слышны взрывы в районе сосредоточения вражеских сил у Антоновского моста.

Дополнение

10 августа сообщалось, что ВСУ нанесли "аккуратный" и "действенный" удар по мосту возле Каховской ГЭС на Херсонщине. Теперь он непригоден для использования.



После ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам русские военные в панике начали вывозить свои семьи из Херсона.