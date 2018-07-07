Украинский консул 9 июля планирует посетить Сущенко - защитник
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. На следующей неделе украинский консул планирует посетить журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденного в РФ. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил защитник журналиста Марк Фейгин, передает УНН.
"У консула дважды в месяц есть право на посещение Романа. И вот он получил разрешение на 9 июля. В понедельник, в первой половине дня, он пойдет к Роману", - сообщил Фейгин.
По его словам, во время встречи консул планирует обсудить с Сущенко различные вопросы, а в частности - визит омбудсмена Людмилы Денисовой, который может произойти после ЧМ-2018.
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Также на следующей неделе посетить Сущенко планирует и сам Фейгин.
"Возможно, это будет четверг", - отметил он.
Украинского журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвиняет Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.