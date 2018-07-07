Український консул 9 липня планує відвідати Сущенка - захисник

"У консула двічі на місяць є право на відвідування Романа. І от він отримав дозвіл на 9 липня. У понеділок, у першій половині дня він піде до Романа", - повідомив Фейгін.

За його словами, під час зустрічі консул планує обговорити із сущенко різні питання, а зокрема - візит омбудсмена Людмили Денісової, який може відбутися після ЧС-2018.

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Також на наступному тижні відвідати Сущенка планує і сам Фейгін.

"Можливо це буде четвер", - зазначив він.

Українського журналіста Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинувачує Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.