Украинский клуб получил первого соперника в женском розыгрыше Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стартового раунда Лиги чемпионов среди женщин сезона 2020/2021, по итогам которой своего соперника узнал харьковский “Жилстрой-2”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Согласно процедуре жеребьевки, 40 команд разделили на 10 условных групп, куда попали по два сеяных и несеяных участника. Благодаря рейтингу “Жилстрой-2” оказался среди сеяных.
Согласно результатам жеребьевки, чемпионки Украины в первом отборочном раунде на своем поле будут принимать армянский “Алашкерт”. Одноматчевое противостояние состоится 3 или 4 ноября.
Заметим, что поединки пройдут 3 и 4 ноября в формате одного матча.
Как сообщал УНН, первая женщина в Украине получила лицензию УЕФА Pro.