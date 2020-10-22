Український клуб отримав першого суперника в жіночому розіграші Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стартового раунду Ліги чемпіонів серед жінок сезону-2020/2021, за підсумками якого свого суперника дізнався харківський “Житлобуд-2”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Відповідно до процедури жеребкування, 40 команд розділили на 10 умовних груп, куди потрапили по два сіяні та несіяні учасники. Завдяки своєму рейтингу “Житлобуд-2” опинився серед сіяних.
Згідно з результатами жеребкування, чемпіонки України в першому відбірному раунді на власному полі прийматимуть вірменський “Алашкерт”. Одноматчеве протистояння відбудеться 3-го або 4 листопада.
Зауважимо, що поєдинки пройдуть 3 і 4 листопада в форматі одного матчу.
Як повідомляв УНН, перша жінка в Україні отримала ліцензію УЄФА Pro.