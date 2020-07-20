Украинский хакер требовал деньги от госучреждений Австрии и иностранцев - киберполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Луцке на Волыни, разоблачили хакера, создавшего вредоносное программное обеспечение, что шифровало данные компьютеров пользователей Австрии и требовал около тысячи долларов за каждое обеззараживание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент киберполиции ГУНП Украины.
"После инфицирования компьютерной техники пользователям поступало сообщение о необходимости уплаты "выкупа". За восстановление данных злоумышленник требовал от 600 до тысячи долларов. Пострадавшие должны были переводить деньги на криптовалютний кошелек фигуранта. Жертвами хакера стали как государственные учреждения, так и обычные пользователи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по месту жительства хакера в Луцке провели обыски.
"По результатам обыска изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, жесткие диски. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас устанавливается полный круг потерпевших лиц", - сообщили в киберполиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины. За создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Как ранее сообщал УНН, сотрудники киберполиции разоблачили деятельность группы злоумышленников, которые продавали в интернете несуществующие товары и обманули две сотни людей почти на 1,5 млн грн.