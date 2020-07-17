Кіберполіція викрила інтернет-шахраїв, які ошукали дві сотні людей на 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Співробітники кіберполіції викрили діяльність групи зловмисників, які продавали в інтернеті неіснуючі товари і ошукали дві сотні людей на майже 1,5 млн грн. Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України, передає УНН.
"Фігуранти на торгівельній інтернет-платформі створили 14 вебсайтів. На них вони нібито продавали комп’ютерну, побутову та оргтехніку. Також там розміщували фіктивні пропозиції з оренди житла. Отримавши від покупців оплату – зловмисники зникали. Кожен такий сайт працював не більше трьох тижнів. Від шахрайських дій постраждали понад 200 громадян. Сума завданих збитків сягає близько 1,5 мільйона гривень", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці додали, що шахраї "працювали" за такими схемами з грудня 2016 року.
За місцем розташування офісів, адресами проживання та в автівках зловмисників провели 18 обшуків. Були вилучені комп’ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове слідство триває.
Як раніше повідомляв УНН, кіберполіція припинила незаконну діяльність 20 онлайн-обмінників.