Киберполиции разоблачила интернет-мошенников, которые обманули две сотни людей на 1,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Сотрудники киберполиции разоблачили деятельность группы злоумышленников, которые продавали в интернете несуществующие товары и обманули две сотни людей на почти 1,5 млн грн. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Фигуранты на торговой интернет-платформе создали 14 вебсайтов. На них они якобы продавали компьютерную, бытовую и оргтехнику. Также там размещали фиктивные предложения по аренде жилья. Получив от покупателей оплату - злоумышленники исчезали. Каждый такой сайт работал не более трех недель. От мошеннических действий пострадали более 200 граждан. Сумма нанесенного ущерба составляет около 1,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что мошенники "работали" по таким схемам с декабря 2016 года.
По месту расположения офисов, адресов проживания и в автомобилях злоумышленников провели 18 обысков. Были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Досудебное следствие продолжается.
Как ранее сообщал УНН, киберполиция пресекла незаконную деятельность 20 онлайн-обменников.